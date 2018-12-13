Жителей Невского района испугали клубы черного дыма

В соцсетях местные жители пишут о возгорании травы в районе школы №639 Невского района Санкт-Петербурга.
В социальной сети ВКонтакте очевидцы сообщили о возгорании в районе 639 школы. Клубы черного дыма высоко поднимались в небо. В комментариях люди предположили, что кроме травы горели покрышки, так как дым очень густой и черный. Другие сняли на видео, как пожарные ликвидируют возгорание на небольшой площади.
На официальном сайте МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщений о данном пожаре на данный момент нет.
Сегодня ранее : Очевидец снял на видео неадекватного водителя на каршеринговом авто с московскими номерами.
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