Римская парная: сегодня горели Усачевские бани

В саунах огонь уничтожил обстановку площадью 10 квадратных метров.

В Адмиралтейском районе в воскресенье, 4 июля, произошел пожар в Усачевских банях. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В двухэтажном здании по переулку Макаренко, 12, огонь охватил две сауны площадью в 10 "квадратов". Тушить возгорание прибыли 20 спасателей и 5 единиц спецтехники. Из здания эвакуировали 25 человек. Пламя локализовали в 11:14. В результате пожара никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар на Пионерской улице тушили 55 спасателей. Пострадавшего мужчину увезли в больницу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург