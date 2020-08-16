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Римская парная: сегодня горели Усачевские бани
Сегодня, 12:25
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Римская парная: сегодня горели Усачевские бани

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В саунах огонь уничтожил обстановку площадью 10 квадратных метров.

В Адмиралтейском районе в воскресенье, 4 июля, произошел пожар в Усачевских банях. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

В двухэтажном здании по переулку Макаренко, 12, огонь охватил две сауны площадью в 10 "квадратов". Тушить возгорание прибыли 20 спасателей и 5 единиц спецтехники. Из здания эвакуировали 25 человек. Пламя локализовали в 11:14. В результате пожара никто не пострадал. 

На данный момент устанавливается причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар на Пионерской улице тушили 55 спасателей. Пострадавшего мужчину увезли в больницу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

 

Теги: горят бани, переулок макаренко, пожар в усачевских банях, пожар спб
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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