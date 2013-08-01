Пожар на Пионерской улице тушили 55 спасателей

Один человек отравился угарным газом. Сейчас его везут на скорой помощи в НИИ им. Джанелидзе.

В четырехкомнатной квартире в доме № 37 по Пионерской улице произошло серьезное возгорание, в результате которого пострадал один человек. Мужчину с отправлением угарным газом госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Пламя с 9 часов утра тушили 55 спасателей и 14 спецмашин. В коммуналке полностью выгорела одна из комнат площадью 20 "квадратов". Огонь уничтожил и коридор, площадь которого 15 квадратных метров.

Из соседней квартиры эвакуировали пенсионерку. От помощи медиков женщина отказалась.

Уточняются подробности происходящего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что у метро "Проспект Славы" горела двухкомнатная квартира. Огонь тушили 17 спасателей на 4 спецмашинах.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург