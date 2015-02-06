У метро "Проспект Славы" горела двухкомнатная квартира

Сегодня, 4 июля, во Фрунзенском районе случился пожар двухкомнатной квартире. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Информация о возгорании поступила в диспетчерскую службы спасения в 08:29. На проспект Славы, 35, пламя прибыли ликвидировать 17 спасателей и 4 единицы спецтехники. Выяснилось, что огонь распространился на площади 5 квадратных метров. Пожар локализовали в 08:52.
Сведений о пострадавших не поступало. Выясняется причина возгорания. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Чкаловском проспекте загорелась квартира на пятом этаже дома. Огонь тушили почти 20 спасателей.
Фото: Piter.tv
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