У метро "Проспект Славы" горела двухкомнатная квартира

Огонь тушили 17 спасателей на 4 спецмашинах.

Сегодня, 4 июля, во Фрунзенском районе случился пожар двухкомнатной квартире. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую службы спасения в 08:29. На проспект Славы, 35, пламя прибыли ликвидировать 17 спасателей и 4 единицы спецтехники. Выяснилось, что огонь распространился на площади 5 квадратных метров. Пожар локализовали в 08:52.

Сведений о пострадавших не поступало. Выясняется причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Чкаловском проспекте загорелась квартира на пятом этаже дома. Огонь тушили почти 20 спасателей.

Фото: Piter.tv