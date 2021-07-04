На Чкаловском проспекте загорелась квартира на пятом этаже дома

Огонь прибыли тушить 19 спасателей на 5 спецмашинах.

В воскресенье, 4 июля, в Петроградском районе произошел страшный пожар. Об этом сообщили пользователи в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Огонь охватил квартиру на пятом этаже дома № 37 на углу Чкаловского проспекта и Пионерской улицы. На место событий оперативно прибыли спасатели в составе 19 человек на 5 спецмашинах. На данный момент огонь потушили. Площадь возгорания уточняется.

По словам свидетелей случившегося, пожарные приехали через 3 минуты после звонка в службу спасения.

К дому прибыла карета скорой помощи. Сведения о пострадавших уточняются. В Сети очевидцы отмечают, что все живы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сертолово ночью горела постройка. Огонь охватил 25 "квадратов" здания.

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