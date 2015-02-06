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В Сертолово ночью горела постройка
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В Сертолово ночью горела постройка

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Пламя охватило площадь в 25 квадратных метров.

В ночь на 4 июля во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар в нежилой постройке. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На улице Индустриальной в Сертолово огонь охватил 25 "квадратов" здания. На место событий оперативно прибыли 12 спасателей и 3 спецмашины. Огонь локализовали. Сведений о пострадавших не поступало.

На данный момент выясняется причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на набережной Обводного канала сгорела крыша бесхозного здания. В тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 18 пожарных.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожский район, пожар в сертолово, сертолово
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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