В Сертолово ночью горела постройка

Пламя охватило площадь в 25 квадратных метров.

В ночь на 4 июля во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар в нежилой постройке. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На улице Индустриальной в Сертолово огонь охватил 25 "квадратов" здания. На место событий оперативно прибыли 12 спасателей и 3 спецмашины. Огонь локализовали. Сведений о пострадавших не поступало.

На данный момент выясняется причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на набережной Обводного канала сгорела крыша бесхозного здания. В тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 18 пожарных.

Фото: Piter.tv