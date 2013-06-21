Стали известны подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Сертолово

Трех из них госпитализировали в больницу.

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области проводят проверку по факту ДТП в Сертолово.

Как рассказали в МВД России, накануне днем на Златоглавой улице 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в препятствие. Затем машина перевернулась. В результате пострадали четверо: управлявший иномаркой, две девушки 16 лет и 17-летний юноша. Трех из них госпитализировали в больницу.

Как оказалось, у нетрезвого водителя не было прав. В отношении него составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV