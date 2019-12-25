Мотоциклист с пассажиром попал в ДТП на Миллионной улице

На месте происшествия работали экстренные службы.

На Миллионной улице в Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом рассказали в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте".

Поздно вечером 25 августа столкнулись байкер и автомобиль Honda. Первый не пострадал, однако травмы получил его пассажир. В настоящее время информации о состоянии мужчины нет. На месте происшествия работали экстренные службы.

По предварительным данным, мотоцикл входил в поворот и поскользнулся на рельсах, зацепив машину. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Светлановском проспекте автобус вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП