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На Светлановском проспекте автобус вылетел на тротуар и сбил пешеходов
Сегодня, 16:50
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На Светлановском проспекте автобус вылетел на тротуар и сбил пешеходов

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В результате ДТП пострадала 75-летняя женщина.

Полиция проводит проверку по факту аварии с маршрутным автобусом в Калининском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 25 августа возле дома 109 по Светлановскому проспекту 58-летний водитель Volgabus потерял управление, предположительно, уснув, и выехал на тротуар, где сбил пешеходов. В результате ДТП пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: пожилая водительница Renault ответит перед судом за наезд на подростка в Красногвардейском районе. Юноше были причинены тяжелые травмы.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, ДТП, Происшествия,

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