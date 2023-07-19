Пожилая водительница Renault ответит перед судом за наезд на подростка в Красногвардейском районе

В результате юноше были причинены тяжелые травмы.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, 21 августа на проспекте Наставников 75-летняя водительница автомобиля Renault Sandero, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, сбила 16-летнего пешехода. В результате подростку были причинены тяжелые травмы.

Пенсионерку задержали 22 августа, ей предъявлено обвинение. В суде фигурантка пояснила, что упал телефон, и она отвлеклась на него. Петербурженке установили запрет управления транспортными средствами до отмены или изменения меры пресечения. Кроме того, необходимо своевременно являться по вызову следователя, прокурора и суда.

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Фото: Piter.TV