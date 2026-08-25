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Тройное ДТП с участием кроссовера, микроавтобуса и каршеринга произошло на Октябрьской набережной

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По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. 

Ночью на Октябрьской набережной в Петербурге перед улицей Крыленко произошла авария с участием трех автомобилей. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сначала кроссовер столкнулся с микроавтобусом, а следом в него сзади врезалась машина каршеринга.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. 

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что три машины столкнулись на съезде с Дунайского путепровода.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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