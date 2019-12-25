На набережной Обводного канала горит крыша бесхозного здания

В 17:45 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

В Петербурге 3 июля на набережной Обводного канала, 64 корпус 1 загорелась крыша неэксплатируемого здания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области.

Как рассказали в ведомстве, информация о пожаре поступила в 16:49, горела кровля площадью 15 кв. В 17:45 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 18 пожарных.

Недавно Piter.tv писал, что в Мурино в ночь на 3 июля горели бытовки. Пламя охватило площадь 48 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что на Старо-Петергофском проспекте горит автобус.

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