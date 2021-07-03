На Старо-Петергофском проспекте горит автобус

В автобусе горел моторный отсек. Через 51 минуту огонь был потушен. Информации о пострадавших не поступало.

В субботу, 3 июня, на пересечении Старо-Петергофского и Нарвского проспекта горит автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, в 13:05 поступило сообщение о пожаре. В автобусе горел моторный отсек. Через 51 минуту огонь был потушен. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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Видео: Piter.tv