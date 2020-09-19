Произошла утечка углеводорода между морскими платформами на трубопроводе.

В Мексиканском заливе вспыхнул подводный пожар. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Televisa. Известно, что происшествие связано с морским трубопроводом нефтегазовой компании Pemex в акватории региона. Сейчас ситуацию удалось взять под контроль. Сведений о пострадавших или погибших нет.

В 4 часа утра ... зафиксирован пожар на морском трубопроводе, расположенном в 400 метрах от платформы Ku-Charly в водах Мексиканского залива, напротив побережья Сьюдад-дель-Кармен, штат Кампече. сообщение телеканала Televisa

Напомним, что морская платформа Ku-Charly функционирует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Данная локация считается одним из крупнейших месторождений топлива. Ежедневно там рабочие добывают по 95 тысяч баррелей нефти. По предварительным сведениям причиной возгорания стала утечка углеводородов из регулирующего клапана между двумя платформами. Проблема располагалась на глубине в 78 метров.

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Видео: Twitter / Manuel Lopez San Martin