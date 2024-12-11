Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки

В будущем изменения коснутся всех устройств iPhone, iPad и Mac.

Американская технологическая компания Apple вслед за корпорацией Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. Соответствующей информацией с аудиторией поделились журналисты из новостного агентства The Bloomberg. Ранее лидер Белого дома, член Республиканской партии Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Компания Google накануне сообщила, что официально начала переименовывать географический объект.

Компания Apple Inc. переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки" в своем приложении "Карты" в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом. материал агентства

Авторы СМИ указали, что вторник компания изменила название залива для пользователей в США, однако в скором времени таки е правки коснутся всех устройств Apple на планете. Представители Apple указали, что приложение "Карты" установлено на большинстве устройств, в частности, iPhone, iPad и Mac. Недавно компания запустила онлайн-версию сервиса.

На картах Google появился Американский залив.

Фото: Apple