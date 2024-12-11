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Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки
Сегодня, 11:21
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Apple переименовала Мексиканский залив в Залив Америки

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В будущем изменения коснутся всех устройств iPhone, iPad и Mac.

Американская технологическая компания Apple вслед за корпорацией Google начала переименовывать Мексиканский залив в Залив Америки. Соответствующей информацией с аудиторией поделились журналисты из новостного агентства The Bloomberg. Ранее лидер Белого дома, член Республиканской партии Дональд Трамп подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки. Компания Google накануне сообщила, что официально начала переименовывать географический объект.

Компания Apple Inc. переименовывает "Мексиканский залив" в "Залив Америки" в своем приложении "Карты" в соответствии с указом, подписанным президентом США Дональдом Трампом.

материал агентства

Авторы СМИ указали, что вторник компания изменила название залива для пользователей в США, однако в скором времени таки е правки коснутся  всех устройств Apple на планете. Представители Apple указали, что приложение "Карты" установлено на большинстве устройств, в частности, iPhone, iPad и Mac. Недавно компания запустила онлайн-версию сервиса.

На картах Google появился Американский залив.

Фото: Apple

Теги: apple, the bloomberg, американский залив, мексиканский залив
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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