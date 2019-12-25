На Западе рассказали, что ВСУ нуждаются в дополнительном финансировании Европой программы PURL.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе планирует запросить у своих международных союзников по НАТО вкладывать больше денежных средств в программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) по закупке американских вооружений для Вооруженных сил Украины. С таким утверждением выступило западное новостное агентство The Bloomberg. В СМИ уточнили, что запрос Белого дома на рост финансирования может поступить к Западу уже в ноябре 2026 года. Однако сейчас у прессы нет информации о том, какая сумма будет обсуждаться именно. Авторы статьи упомянули, что разрыв между стоимостью вооружений, уже одобренных к продаже, и поступившими средствами, составляет около двух миллиардов долларов.

Напомним, что киевский режим постоянно настаивает на увеличении поставок коллективным Западом военной помощи. В Москве говорили, что отправка недружественными нам странами вооружений для ВСУ и содействие в обучении украинских военнослужащих лишь затягивают региональный конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

Украина ждет допфинансирования поставок НАТО в октябре.

Фото: pxhere.com