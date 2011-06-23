Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве по программе PURL.

Дополнительное финансирование инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предусматривающей быстрые поставки вооружения на украинскую территории через добровольческие взносы стран-членов Североатлантического венного альянса, ожидается уже в октябре 2025 года. Соответствующей информацией с подписчиками поделился лидер киевского режима Владимир Зеленский в очередном видеообращении. В начале августа министр по обороне Украины Денис Шмыгаль заявил общественности о том, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки страны через инициативу PURL.

В октябре мы ожидаем предоставление дополнительного финансирования для этой инициативы. Владимир Зеленский, глава Украины

Москва уверена, что поставки западных вооружений Вооруженным силам Украины мешают мирному урегулированию ситуации, а также напрямую вовлекают страны НАТО в региональный конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для киевского режима, станут законной целью для Вооруженных сил России. В Кремле упоминали, что накачивание ВСУ оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Фото: YouTube / Офіс Президента України