Глава Украины считает, что странам не следует думать о сотрудничестве с Россией.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский потребовал от стран коллективного Запада думать не о дальнейших отношениях с Россией, а только о судьбе Украины. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире британского телеканала Sky News. Высокопоставленный гость программы пожаловался прибывшим журналистам о том, что обсуждение международными союзниками темы о том, кто и какие санкции введет, несправедлив по отношению к его стране.

Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине — потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее постоянные представители стран — членов Европейского союза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. Коллектиы=вный Брюссель долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому решению препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергетических носителей.

Фото и видео: YouTube / Sky News