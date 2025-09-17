Зеленский одобрил идею встречи с Путиным без условий, но поставил условие

Глава Украины сообщил, что не намерен приезжать в Москву.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с американским и российским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным "без каких-либо условий", однако иностранный политик при этом отказался проводить такое мероприятие в Москве. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире британского телеканала Sky News. Высокопоставленный гость программы указал, что не готов посещать столицу соседнего государства. Он пояснил, что мирные переговоры могут вестись на территории другой страны, а Украине поступает много таких предложений как от европейцев, так и американцев.

Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее на пресс-конференции по результатам рабочего визита в Китай в начале сентября Владимир Путин заявил, что готов пригласить Владимира Зеленского в Москву, если тот будет готов к встрече на высшем уровне. Однако Владимир Зеленский в ходе брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался от этого предложения. Позже, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), российский президент назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с украинским коллегой. Он добавил, что Кремль готов гарантировать как его безопасность, так и других представителей Киева, если те решат приехать.

Фото и видео: YouTube / Sky News