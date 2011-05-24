На Украине считают, что Кремль понимает только язык силы.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский поставил американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу собственное условие по мирному урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в эфире британского телеканала Sky News. Высокопоставленный гость программы указал, что единственным способом остановить боевые действия с Москвой является введение в действие определенных гарантий по безопасности.

Прежде чем мы закончим конфликт, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа. Владимир Зеленский, глава Украины

Российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре 2025 года говорил о том, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Глава государства заметил, что Кремль будет исполнять в полном объеме. Политический лидер добавил, что до сегодняшнего момента никто с властями серьезно на таком уровне их не обсуждал.

Фото: YouTube / Sky News