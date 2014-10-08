Глава Украины рассказал о готовности встретиться с главой Кремля лицом к лицу.

лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что готов встретиться лицом к лицу с российским президентом Владимиром Путиным, хотя до этого иностранный политик не раз находил поводы избегать встречи. Соответствующее заявление украинец сделал в интервью американскому журналисту с телеканала CNN Фариду Закарию. Высокопоставленный гость шоу отметил, что планирует говорить с Кремлем при поддержке европейцев и вашингтонской администрации, но не через них.

Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лица... Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее Владимир Путин во время общения с журналистами по результатам официального визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов встретиться, то должен приехать в Москву. Пресс--секретарь Кремля Дмитрий Песков позже добавил, глава государства приглашал коллегу для переговоров, а не для того, чтобы принять капитуляцию. Сам Владимир Зеленский отказался от этого предложения. Он противоречиво заявил СМИ, что готов ко встрече "в любом формате". Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров заявлял, что лидер страны готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка.

