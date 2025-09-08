Глава Украины объяснил, почему не хочет приезжать в Москву.

В Киеве попытались оправдаться перед американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом за отказ встречаться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Соответствующее заявление сделал лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC News.

Я сказал: послушайте, господин президент Трамп, я готов к любой встрече, но не в России, к любой встрече, двусторонней или трехсторонней. Мы будем рады, если вы примете участие. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в среду, 3 сентября, во время общения с журналистами по результатам официального визита в Китай глава нашего государства Владимир Путин заявил, что, если украинский политик Владимир Зеленский готов к встрече с ним, то должен будет приехать в Москву. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил позднее, что президент приглашал главу киевского режима в Россию для переговоров, а не для того, чтобы принять капитуляцию Украины.

Фото и видео: YouTube / ABC News