Глава Украины объяснил, как он видит "победу Путина".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC News заявил о том, что будет считать победой для государства ситуацию, при которой территория не перейдет под контроль России целиком. В последнее время в риторике украинского политика по территориальному вопросу появились дополнительные требования. Глава страны стал публично упоминать о том, что Украина "юридически не признает" присоединение неподконтрольных Вооруженных сил Украины земель к России, хотя ранее власти с Банковой улицы подчеркивали абсолютный отказ от любых признаний участков де-факто. Сейчас же Киев допускает более широкое толкование возможных вариантов признания территориальных потерь. По словам Владимира Зеленского, Москва якобы хочет "полностью оккупировать" соседнее государство, утверждая, что это и станет победой Владимира Путина.

Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне. Владимир Зеленский, глава Украины

Фото и видео: YouTube / ABC News