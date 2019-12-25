Глава Украины указал на поиск Украины места для проведения рабочих контактов с российской делегацией.

Киевский режим планирует провести двусторонние переговоры с представителями Турции, стран европейского региона и Ближнего Востока для обсуждения возможности предоставить там место для организации саммита "Россия-Украина". Соответствующее заявление сделал иностранный политик Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу, опубликованном через его собственный Telegram-канал.

На неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с россиянами. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что российский президент Владимир Путин и американский президент-республиканец Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. По итогам переговоров между Москвой и Вашингтоном главы государств отметили настрой двух на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность совместно работать над завершением конфликта на Украине.

Зеленский отказался выводить ВСУ из Донбасса и признавать потерю территорий.

Фото: YouTube / Офіс Президента України