Глава Украины рассказал о том, что не может жертвовать выживанием страны.

Киевский режим не собирается выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса и юридически признавать потерю территорий. Слова главы соседнего государства Владимира Зеленского привели местные журналисты из издания "РБК-Украина". Политик объяснил СМИ, что если речь идет о выходе армии с восточного направления зоны проведения российской военной операции, то страна не может позволить себе этого сделать. Владимир Зеленский уточнил, что вопрос касается не только конституции, но также и выживания государства, размещением наиболее сильных защитных рубежей до промышленных центров. В текущий момент Владимир Зеленский не рассматривает контролируемые Вооруженными силами России земли в Сумской и Николаевской области как объекты для обмена, так как считает их слишком незначительными.

Но Украина точно юридически не признает оккупацию своих территорий. Владимир Зеленский, глава Украины

Президент США Дональд Трамп ранее выражал недовольство высказываниями Зеленского относительно территориальных вопросов и подчеркивал, что "некоторые обмены территориями" будут. Украинское издание "Страна" со своей стороны отмечало, что ссылка Зеленского на конституцию в качестве причины отказа от вывода войск из Донбасса не имеет оснований, так как для этого достаточно одного лишь приказа командования.

Фото: YouTube / Офіс Президента України