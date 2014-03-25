Зеленский заявил о планах массового производства ракет "Фламинго"

Глава Украины сообщил об успехе при создании ракеты, которая должна будет помогать ВСУ атаковать производство дронов "Герань" в России.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский назвал дальнобойную ракету "Фламинго" большим успехом украинских властей и анонсировал ее массовое производство. Слова политика привели местные журналисты из издания "РБК-Украина". Глава соседнего государства уточнил, что испытания ракеты уже прошли, и проект на текущий момент является самым успешным, который на сегодняшний день есть у военнослужащих. По словам Владимира Зеленского, новая ракета может пролететь 3000 километров.

К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы. Владимир Зеленский, глава Украины

Ранее Украина начала производство ракет "Фламинго", которые способны поразить цель на расстоянии в три тысячи километров. Западные медиа сообщают аудитории, что вооружение будет использоваться ВСУ для нанесения ударов по площадке, на территории которых производятся российские беспилотники "Герань". При этом натовские эксперты отмечают, что "Фламинго" не является оригинальной разработкой страны и напоминает собой британскую ракету FP-5.

Фото: YouTube / Офіс Президента України