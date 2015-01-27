  1. Главная
Зеленский рассказал о нейтральных вариантах мест встречи с Путиным
Глава Украины рассказал о том, почему сомневается о Будапеште и отказывается от Москвы.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что двусторонние  переговоры с российским президентом Владимиром Путиным должны пройти в нейтральной части европейского региона. В настоящее время Украина не возражает против мероприятия, организованного, для примера, в Швейцарии, Австрии или Турции. Соответствующие слова политика приводят местные журналисты из издания УНИАН. При этом глава соседнего государства исключил возможность встречи в Москве. Будапешт в качества места саммита он назвал "спорным", так как ранее венгерское национальное правительство выступало против поддержки Украины. 

Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно.

Владимир Зеленский, глава Украины

Владимир Зеленский заметил, что  в координационную группу по подготовке саммита с Россией со стороны вашингтонской администрации войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и и вице-президент страны Джей Ди Вэнс.

