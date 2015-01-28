Политик дал комментарий СМИ о выборах главы государства на Украине.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что хотел бы уже провести на Украине президентские выборы. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью с западными журналистами. Отрывок из комментария высокопоставленного гостя опубликовали представители британского издания The Telegraph.

Я бы был доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и так далее. Главное, чтобы они дали мне возможность окончить войну, а не раскололи государство до этого. Владимир Зеленский, глава Украины

На рабочей встрече с американским президентом-респкбликанцем Дональдом Трампом от 18 августа Владимир Зеленский сообщил, что готов к проведению выборов главы государства, но только в случае установления перемирия с Москвой. Должностные полномочия политика официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор на украинской территории так и не проводились выборы президента. При этом сам Владимир Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Фото: YouTube / Офіс Президента України