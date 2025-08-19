На Украине сообщили о планах по обсуждению территориальных вопросов с российским руководством.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом заявил о собственной готовности к двусторонней встрече с Владимиром Путиным, на которой Киев планирует вынести на рассмотрение вопрос территорий. Соответствующее заявление украинский политик сделал в рамках брифинга со СМИ около Белого дома в Вашингтоне. Иностранец добавил журналистам, что сразу после контакта с российским руководством планирует провести трехстороннюю встречу с участием глав Кремля и США.

Я подтвердил, и меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным.... Вопрос территорий - это вопрос, который мы оставим для меня с Путиным. Владимир Зеленский, лидер киевского режима

Украинский политик уточнил, что гарантии безопасности для страны, предположительно, будут сформулированы и изложены на бумаге в течение семи-десяти дней. Речь идет о трех составляющих: вооружении ВСУ, обязательствах международных союзников, развитии оборонно-промышленного комплекса Украины. По словам Владимира Зеленского, на данном этапе рано говорить о том, какие гарантии конкретно получит от Запада. В частности, будет подниматься вопрос размещения иностранных военнослужащих на Украине.

The Telegraph: Зеленский признал невозможность вернуть утерянные территории.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України