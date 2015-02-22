Глава Украины полагает, что сейчас важно сосредоточить внимание на дипломатии.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность возврата украинскому государству территорий, перешедших под российский контроль. Такие сведения опубликовала британская газета The Telegraph. По информации от источников иностранного СМИ, власти с Банковой приветствовали бы режим прекращения огня при условии отсутствия международного признания перешедших под контроль России земель. Однако политический лидер Украины признал факт того, что освобождение Донбасса, Крыма, Запорожской и Херсонской областей с помощью вооруженных сил и западного оружия теперь невозможно, поэтому чиновиники занимаются поиском дипломатических путей для достижения соглашения с российским руководством.

Доля жителей Украины, желающих быстрого завершения регионального конфликта путем мирных переговоров с Москвой, недавно достигла отметки в 69 процентов. Показатель более чем втрое превысил позицию граждан от 2022 года. Такие сведения предоставили организаторы опроса общественного мнения, проведенного американской социологической службой Gallup.

Фото: YouTube / Офіс Президента України