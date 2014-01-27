Ирландец напомнил, что ВС РФ получили контроль над Часовом Яром.

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского после потери контроля украинскими властями над Часовом Яром. Часов Яр. Соответствующее заявление иностранный корреспондент сделал через социальные сети своим подписчикам.

Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду. Чей Боуз в соцсетях

Напомним, что российское министерство по обороне 31 июля сообщило о том, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике. Он вместе с близлежащими населенными пунктам играет важную роль на СВО в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Российские войска будут развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

Самый ярый в США сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине.

Фото: Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Chay Bowes