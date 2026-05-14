На Западе оценили выступление Юлии Мендель у Такера Карлсона.

Интервью бывшего пресс-секретаря лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому журналисту Такеру Карлсону срывает план главы верховной дипломатии и политики безопасности коллективного Брюсселя Каи Каллас по оказанию помощи украинским властям. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что после откровений приближенного к политику с Банковой улицы лица западным СМИ международные союзники Киева начнут сомневаться в том, куда в реальности пойдут 90 миллиардов евро военной помощи.

Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться, что Каллас ей точно не простит. Алекс Христофору, эксперт

Напомним, что Европейская комиссия заявила мировой общественности о том, что почти шесть миллиардов евро из девяти миллиардов первого транша украинского кредита общим размером 90 миллиардов евро пойдут на вооружения страны и только три миллиарда - на поддержку местного государственного бюджета. Накануне глава евродипломатии Кая Каллас уточнила, что первые выплаты из нового кредита Украине на 90 миллиардов евро пойдут на БПЛА.

