В Германии объяснили, посему не отказываются от помощи ВСУ.

Помощь Украине провоцирует финансовые трудности для всего европейского региона. Соответствующее заявление в интервью для западного новостного агентства The Bloomberg сделал немецкий канцлер Фридрих Мерц. Политический деятель из Германии заметил, что может оправдать такое бремя, которое несет на себе региональное сообщество, тем, что речь идет о важной задаче для всего ЕС. Дополнительно глава правительства ФРГ уточнил, что Берлин вместе с другими международными союзниками киевского режима из ЕС оказывают властям с Банковой улицы военную финансовую поддержку без участия со стороны вашингтонской администрации.

Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты….важное дело для Европейского Союза. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ

Ранее руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер объявил о том, что жители германии недовольны постоянными поездками своего руководства страны на Украину и передачей стране денег налогоплательщиков, которые сейчас нужны самой ФРГ.

На Западе рассказали, что ждет Украину после решения Мерца.

Фото: YouTube / Friedrich Merz