Дуглас Макгрегор сообщил о том, что Западу грозит "финансовый ад" из-за отсутствия денег.

В зимний сезон 2026-2027 годов пострадают многие жители Украины, но у стран коллективного Запада нет денежных средств на оказание им поддержки. Соответствующее заявление сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала подковника ВС США Дэниела Дэвиса Иностранный специалист заметил, что на помощь, которую решил гарантировать властям с Банковой улицы канцлер Германии Фридрих Мерц, не может быть предоставлена.

Я уверен, что этой зимой множество украинцев пострадают и погибнут. В этом у меня нет никаких сомнений. Совершенно очевидно, что средства начинают иссякать — несмотря на недавний визит канцлера Мерца, который прилетел в Киев и пообещал миллиарды евро, которых, откровенно говоря, у Германии сейчас просто нет. Дуглас Макгрегор, эксперт

По словам специалиста, ни Европа, ни вашингтонская администрация сейчас не располагают достаточными средствами для того, чтобы финансировать Украину. Таким образом Запад берет в долг для того, чтобы поддерживать текущую ситуацию. Эксперт уверен, что таким образом регион движется в финансовый ад.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive