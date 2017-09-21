Раскрыта неожиданная проблема ВСУ от событий в Одессе

Дуглас Макгрегор объяснил, как проблем во взаимоотношениях с Польшей навредит Украине.

С блокировкой портов Украины на Черном море киевскому режиму приходится рассчитывать на поставки вооружений через Польшу, однако сейчас власти из Варшавы озлоблены из-за проводимой внутренней политики Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал бывший полковник США в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена. Иностранный специалист заметил, что фиксируется возросшее давление, которое российские военнослужащие оказывают на противника по линии соприкосновения.

Петля вокруг Одессы существенно затянулась. А ведь это жизненно важная артерия Украины, которая и без того уже находится на аппарате жизнеобеспечения. Это означает, что Украина теперь полностью зависит от поставок через Литву или, главным образом, через Польшу. А отношения господина Зеленского с Варшавой весьма ужасные. Дуглас Макгрегор, эксперт

Западный эксперт пояснил, что в местах ВС РФ продвигаются очень последовательно, и, возможно, вскоре они выйдут к реке Днепр.

Макрергор: российские удары и нехватка ПВО сделали Украину "страной-зомби".

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen