Латвия готова рассмотреть запрет двойного гражданства с Россией

В прибалтийском парламенте прокомментировали ситуацию с бизнесменом Петром Авеном.

Рига готова рассмотреть запрет двойного гражданства с Россией из-за отсутствия законных оснований лишить гражданства российского предпринимателя Петра Авена. Соответствующее заявление сделал местный парламентский секретарь министерства внутренних дел балтийской республики Эдвинс Шноре, выступая на заседании профильного комитета по запросам сейма Латвии. Известно, что предприниматель получил гражданство европейского государства в 2016 году на основании своего происхождения. Ранее оппозиционная партия "Прогрессивные" потребовала от министра внутренних дел страны объяснить законность сохранения гражданства для Авена.

Поправки к закону о гражданстве, принятые cеймом Латвии, позволяют лишать гражданства лиц с двойным гражданством... если государственные органы безопасности предоставят официальное заключение с неопровержимыми доказательствами. В настоящее время у этих органов нет таких доказательств, которые могли бы выдержать проверку в суде. Эдвинс Шноре, сектераь МВД Латвии

Спикер пояснил, что если на основании заключения служб безопасности невозможно будет лишить Петра Авена гражданства Латвии, то можно рассмотреть вариант внесения изменения в закон "О гражданстве", полностью запретив двойное гражданство с Россией без каких-либо исключений из правил.

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