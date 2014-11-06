В Риге сообщили об интересе граждан к подобным летним лагерям.

Центр молодежной охраны Латвии организовал 12 летних смен,, в которых старшеклассники изучают правила управления дронами и стандарты НАТО. Соответствующими данными поделились сотрудники местного пресс-центра. Специалисты объяснили, что фиксируют высокий спрос на такие места размещения для детей, поэтому за летний сезон 2026 года прошлось увеличить количество лагерей, размещенных по всей прибалтийской стране. В частности, 11-я смена прошла с 11 по 20 августа в Кулдигском крае. Там школьники обучались по программе национальной обороны. В общей сложности в смене приняли участие 27 человек. До конца летнего сезона запланировано проведение еще одной смены.

В течение 10-дневного лагеря участники освоили комплексную и интенсивную программу подготовки: основы аэронавтики и метеорологии, классификацию воздушного пространства, а также ознакомились с национальными и натовскими нормативными документами и основными принципами маскировки. Центр молодежной охраны в Латвии

Допонительно несовершеннолетние граждане страны изучали "фонетический алфавит НАТО". Речь идет о стандартизированном наборе кодовых слов, который используется странами-членами Североатлантического военного альянса для четкой передачи букв алфавита и цифр в устной коммуникации. Известно, что такие профильные лагеря предназначены для учеников 10–12-х классов государственной средней школы или первых-третьих курсов технических училищ. Каждая из смен имеет свою специфику. В прибалтийском СМИ пишут, что одна из них была организована для совместного обучения 80 детей боевиков Вооруженных сил Украины и 27 местных подростков.

Напомним, что Центр молодежной охраны представляет из себя крупнейшее на территории Латвии молодежное движение военной направленности. Он управляется министерством обороны республики.

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