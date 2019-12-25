Латвия с 2027 года хочет закрыть автобусное сообщение с РФ и Беларусью

Запрет коснётся регулярных и нерегулярных рейсов, включая транзит.

Министерство сообщения Латвии представило правительству поправки к закону об автоперевозках, которые предполагают полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года. Ограничения планируется распространить как на регулярные, так и на нерегулярные международные рейсы, а также на транзит автобусов через территорию Латвии в эти страны.

В настоящее время между Латвией и Россией действует один регулярный маршрут – Рига – Москва, который выполняет компания Norma‑A (бренд Ecolines) ежедневно. Разрешение на этот рейс действительно до 9 января 2027 года, и латвийские власти не намерены его продлевать. После вступления новых правил в силу маршрут будет прекращён.

Запрет на нерегулярные поездки через латвийско‑российскую и латвийско‑белорусскую границы уже действует с ноября 2025 года. Новые поправки расширяют его на регулярное сообщение. Полностью перекрыть возможность поездок не удастся – пассажиры смогут добираться через Литву и Эстонию с пересадками, также ограничения не затронут часть микроавтобусных перевозок.

По данным латвийской стороны, за первое полугодие 2026 года автобусом Рига – Москва воспользовались 9079 пассажиров.

Более 66 тыс. граждан Прибалтики и Финляндии въехали за полгода в Россию.

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