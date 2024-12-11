На картах Google появился Американский залив

В США залив станет Американским, в Мексике - останется Мексиканским, остальные страны увидят оба названия.

Корпорация Google переименовала Мексиканский залив на собственных онлайн-картах Американский. В картографическом сервисе Google Maps на территории США сейчас отображается новое название. Соответствующая информация опубликована в официальном блоге компании. Специалисты добавили, что на территории Мексики пользователи по-прежнему будут видеть старое наименование географического объекта. Во всех остальных странах мира люди будут видеть оба варианта наименования одновременно. На российской территории во время использования сервиса от Google залив также стал обозначаться под двойным названием: "Мексиканский залив (Американский залив)".

Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США сообщение от Google

Ранее лидер Белого дома Дональд Трамп после своей инаугурации в конце января 2025 года издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В качестве аргументов иностранный политик привел тот факт, чторечь идет о самом большом заливе на планете, который сохраняет для экономической системы Америки свое ключевое значение. В президентском указе глава США отмечает, что новое название присваивается и "в знак признания этого процветающего экономического источника". Представители ООН считают, что переименование географических объектов не является прерогативой какого-либо отдельного государства.

Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название.

Фото: Google