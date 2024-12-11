Клаудия Шейнбаум оценила предложения Трампа по превращению Мексики в американский штат.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после слов избранного американского президента-республиканца Дональда Трампа о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки указала на то, что это название давно признано международными институтами, включая Организацию Объединенных Наций. Иностранный политик предложила вернуть всему континенту историческое название Мексиканская Америка.

Но почему бы нам не назвать Северную Америку Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не так ли? На самом деле, с 1607 года, с основания Апацингана, она была Мексиканской Америкой. Клаудия Шейнбаум, президент Мексики

Напомним, что Дональд Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. Следующий лидер Белого дома добавил, этот шаг станет частью новой политики его администрации. Дональд Трамп не уточнил, когда именно власти в Вашингтоне смогут решить переименовать залив.

Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Claudia Sheinbaum Pardo