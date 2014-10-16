Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США

Канада и Мексика могли бы стать новыми американскими штатами. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам телеканала NBS News новый, избранный президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп. Таким образом иностранный политик отреагировал на вопрос о пошлинах для этих государств.

Мы субсидируем Канаду на сумму более $100 млрд в год, мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся [новыми] штатами. Дональд Трамп, новый президент США

Отметим, что 25 ноября глава Белого дома пообещал, что в первый день работы на посту президента 20 января 2025 года введет пошлины в размере 25 проценты на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотических веществ. Дополнительные пошлины в размере десяти процентов Вашингтон вводит в отношении китайских товаров. ранее политик также выражал готовность ввести торговые пошлины в размере ста процентов на товары из стран БРИКС, если альянс создаст новую валюту или откажется от использования доллара.

Трамп пообещал усердно работать над разрешением украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / NBC