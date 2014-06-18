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Трамп пообещал усердно работать над разрешением украинского конфликта

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Избранный президент США напомнил о предвыборных обещаниях.

Выигравший президентские выборы в США, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что региональному конфликту на Украине пора положить конец. Иностранный политик в очередной раз дал обещание согражданам  "усердно" работать над этим вопросом. Соответствующее заявление спикер сделал во время выступления на мероприятии, организованном некоммерческой организацией "Институт политики Америка прежде всего"ю Торжественная церемония состоялась в поместье Мар-а-Лаго.

Мы будем работать над Ближним Востоком. И мы будем очень усердно работать над Россией и Украиной. Этому пора прекратиться. России и Украине пора остановиться.

Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп  не раскрыл  публичном подробностей своего плана по разрешению украинского  кризиса. 

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Фото и видео: YouTube / The National Desk

Теги: дональд трамп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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