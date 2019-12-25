Трамп обещает включить Маска в свой кабинет: мнение экспертов

Бизнесмен возглавит новое ведомство – департамент государственной эффективности, с аббревиатурой DOGE.

Миллиардер Илон Маск играет ключевую роль в формировании будущей администрации президента США Дональда Трампа. Бизнесмен возглавит новое ведомство – департамент государственной эффективности, с аббревиатурой DOGE.

Как пишет Telegram-канал "Мейстер", судя по уже сказанному, задачей Маска будет повторение на правительственном уровне уже сделанного в Твитере – массовое сокращение "лишних" сотрудников. Как именно Маск это будет проворачивать – неизвестно, однако резкие и глубокие сокращения госслужащих везде влекут за собой одинаковую реакцию: паралич или как минимум сильное замедление работы соответствующих ведомств на фоне ожидания увольнений, считают телеграмеры.

Для подобных уловок у Маска опыта достаточно, но вот с саботажем своих действий он столкнется с самого начала. Важно ли это для нас? Да, конечно. В Штатах откроется новый фронт внутренней борьбы, и ресурс внимания, который администрация сможет выделить на внешние вопросы, включая Украину, существенно сократится, а градус внутреннего противостояния – вырастет. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Россия представила свой павильон на выставке Airshow China.

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images