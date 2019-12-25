Россия представила свой павильон на выставке Airshow China: мнение экспертов

В китайском городе Чжухай открылся авиасалон Airshow China: как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", там всегда много традиционных покупателей российского оружия.
Эксперты считают, что гвоздь российской программы – истребитель пятого поколения с боевым опытом Су-57. Полностью его возможности в рамках салона не раскрыть, но для квалифицированных представителей потенциальных клиентов, там есть и квалифицированные консультанты, уверены телекамеры.
Помимо самолетов нужно упомянуть и двигатели, которые в сотрудничестве России со многими государствами региона составляют отдельную категорию – как для ремонта и модернизации ранее поставленных отечественных самолетов, так и для производства машин собственной разработки. Помимо уже известных типа АЛ-31 в Чжухай привезли новейший АЛ-51Ф1С – Изделие 177С, который должен ставиться на Су-57 следующих серий.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: AP Photo / Ng Han Guan
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