Эксперты прокомментировали выборы в Палату представителей США

Электоральная борьба в США еще не закончена – победитель Палату представителей не определен. Как пишет Telegram-канала "Мейстер", сейчас демократы получают 199 кресел против 211 у республиканцев, при необходимых 218 для формирования большинства. Судьба еще 25 пока не определена, но преимущество у партии Трампа.

В Сенате большинство уже за республиканцами, однако у демократов сохраняется возможность торпедировать большинство законопроектов бесконечным обсуждением. Прервать дискуссию и поставить вопрос на голосование можно только 60 голосами, а их в Сенате не будет ни у трампистов, ни у республиканцев целиком, уверены телеграмеры. Но проще мешать оппонентам, разумеется, имея контроль над палатой. Поэтому для обеих партий так важна еще не решенная борьба за Палату представителей.

Нет сомнений в том, что демократы, как бы СМИ не писали об их фрустрации результатами выборов, приложат все усилия и админресурс к тому, чтобы затянувшийся подсчет голосов подарил им ступеньку во власть. Ведь правление "слонов" на всех этажах власти означает не только провал их политических амбиций, но и беззащитность перед лицом мести Трампа, который не забыл, как демократы годами пытались то упечь его за решетку, то убить. Telegram-канал "Мейстер"