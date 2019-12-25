Тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут с 1 декабря

С 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут на 13,8%, на пассажирские — на 11,6%. Тарифы на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов с 1 января дополнительно повышаются на 5%. На порожний пробег – на 10%.

По данным Telegram-канала "Мейстер", эксперты сходятся во мнении, что повышение это было неизбежным и серьезно не скажется на бизнесе. Строительство новой инфраструктуры, обслуживание имеющегося парка, закупка новых поездов и вагонов, зарплаты сотрудников – все эти статьи расходов в последние годы росли как на дрожжах, уточнили телеграмеры.