Тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут с 1 декабря

С 1 декабря тарифы РЖД на грузовые перевозки вырастут на 13,8%, на пассажирские — на 11,6%. Тарифы на перевозки контейнеров и минерально-строительных грузов с 1 января дополнительно повышаются на 5%. На порожний пробег – на 10%.
По данным Telegram-канала "Мейстер", эксперты сходятся во мнении, что повышение это было неизбежным и серьезно не скажется на бизнесе. Строительство новой инфраструктуры, обслуживание имеющегося парка, закупка новых поездов и вагонов, зарплаты сотрудников – все эти статьи расходов в последние годы росли как на дрожжах, уточнили телеграмеры.
Причем, что касается сотрудников, речь идет не о менеджерах, а о машинистах, техниках, квалифицированных строителях для прокладки новых путей и ремонта имеющихся. Все эти люди в ситуации острого кадрового голода легко могут уйти в какую-нибудь другую сферу. Мотивировать их и дальше работать на железных дорогах можно только рублем, а значит этот рубль надо где-то взять. Учитывая промышленную инфляцию, рост тарифов можно считать умеренным.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: ОАО "РЖД"
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