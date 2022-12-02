Аграрии соберут 130 млн тонн зерновых по итогам 2024 года: мнение экспертов

Еще в прошлом десятилетии этот показатель был бы рекордным урожаем – например, 2016 год РФ закончила со 117 млн тонн в чистом весе.

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут Минсельхоз РФ сообщила на совещании Правительства о том, что к концу 2024 года в стране будет собрано 130 млн тонн зерновых. Как пишет Telegram-канал "Мейстер", еще в прошлом десятилетии этот показатель был бы рекордным урожаем – например, 2016 год РФ закончила со 117 млн тонн в чистом весе.

В этом году погода не радовала, поэтому урожай оказался серьезно меньше ожидаемого и на Урале, и в Южной Сибири, что не дало в очередной раз обновить статистику, но Россия сохранит положение лидера мирового рынка, уверены телеграмеры. И это уже не только экономический, но и важный политический момент, поскольку доступ к российскому зерну для многих стран является залогом политической стабильности, в силу долгосрочных контрактов и предсказуемых цен.

Отдельно интересно замечание министра сельского хозяйства Оксаны Лут о росте доли посевного материала отечественной селекции, от зерновых до картофеля и сахарной свеклы. Здесь повторимся лишь, что это хайтек каких мало – не все страны, имеющие ядерное оружие и собственные процессоры, имеют собственный современный посевной материал. И для продовольственной безопасности страны значение прогресса в этой сфере переоценить невозможно. Telegram-канал "Мейстер"