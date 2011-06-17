США возобновили закупки алюминия из РФ впервые с августа 2023 года

Американская таможня показала возобновление в сентябре импорта в США российского алюминия после более чем годового перерыва. Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", новость лишний раз подтверждает, что в российской экономике кроме её сырьевых ресурсов есть мощные и очень конкурентоспособные на глобальном рынке индустрии, достойные настоящей гордости.

Позиции РУСАЛа обеспечивает в первую очередь вертикальная интеграция и международный масштаб, отметили телеграмеры. Основатель компании Олег Дерипаска с конца 90-х годов консолидировал отрасль, объединив в одной структуре месторождения сырья, расположенные в основном в Африке и Центральной Америке, глиноземные и алюминиевые заводы. Как полагают авторы поста, в сегодняшнем мире только так можно конкурировать с американскими и европейскими транснациональными корпорациями, обладающими огромным геополитическим ресурсом, и новыми азиатскими гигантами, выросшими за последнее время на гигантском внутреннем рынке – что в КНР, что в Индии.