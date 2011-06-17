США возобновили закупки алюминия из РФ впервые с августа 2023 года

Американская таможня показала возобновление в сентябре импорта в США российского алюминия после более чем годового перерыва. Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", новость лишний раз подтверждает, что в российской экономике кроме её сырьевых ресурсов есть мощные и очень конкурентоспособные на глобальном рынке индустрии, достойные настоящей гордости.
Позиции РУСАЛа обеспечивает в первую очередь вертикальная интеграция и международный масштаб, отметили телеграмеры. Основатель компании Олег Дерипаска с конца 90-х годов консолидировал отрасль, объединив в одной структуре месторождения сырья, расположенные в основном в Африке и Центральной Америке, глиноземные и алюминиевые заводы. Как полагают авторы поста, в сегодняшнем мире только так можно конкурировать с американскими и европейскими транснациональными корпорациями, обладающими огромным геополитическим ресурсом, и новыми азиатскими гигантами, выросшими за последнее время на гигантском внутреннем рынке – что в КНР, что в Индии.
Дерипаска же построил три новых современных завода, работающих на возобновляемой энергии и поэтому выпускающих "зелёный" алюминий. Его называют основой индустрий будущего – от высокотехнологичных средств мобильности до той же возобновляемой энергетики. Российский алюминий востребован сегодня не только в развитых странах Запада, но и на Востоке, где есть собственные огромные мощности по производству металла.
Telegram-канал "Мейстер"
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Фото: Pxhere
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