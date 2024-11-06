Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный: мнение экспертов

Ракета "Союз-2.1б" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", запуск 53 спутников одновременно "Союзом" в космос еще не выводили, причем в сегодняшней нагрузке – аппараты разных размеров для разных орбит.
Телеграмеры уточнили, что помимо двух крупных аппаратов "Ионосфера-М", вывод которых в рамках проекта "Ионозонд" возобновляет прерванное в 1990-х годах изучение космической плазмы, ракета доставила на орбиту и 53 малых спутника, включая созданные совместно с другими государствами, в том числе Ираном и Китаем.
Продолжение пусков научных аппаратов во время войны вообще о многом говорит, а сохранение и развитие кооперации в космической деятельности – отдельно говорит о послевоенных перспективах. И эти перспективы лучше, чем ждали и те, кто вводил санкции с той стороны, и многие опасавшиеся их с нашей.
Telegram-канал "Мейстер"
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Видео: Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
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