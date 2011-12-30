Британские фермеры протестуют против налога на наследство: мнение экспертов

Владельцы семейных ферм в Великобритании протестуют против введения правительством лейбористов налога на наследство. Землевладельцы пока ограничиваются постами в социальных сетях, заявляя, что отвратительный захват земли разрушит их образ жизни. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", эта критика уже вышла на международный уровень: к рассерженным фермерам присоединился Илон Маск, который призвал главу британского правительства Киру Стармеру "оставить фермеров в покое".

Причиной такого масштабного скандала стала одна из мер, с помощью которых канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз предполагает закрыть дыру в бюджете королевства, считают телеграамеры. Как она заявила на публичном представлении проекта бюджета в парламенте, в стране необходимо ввести налог на наследство, стоимость которого составляет более миллиона фунтов. В случае смерти владельца имущества, правительство лейбористов предлагает изымать в доход короны 20% его стоимости. Протестующие против такого налога фермеры указывают, что стоимость средней фермы "на бумаге" выше миллиона, но выплатить налог в денежном выражении наследники, скорее всего, будут неспособны.